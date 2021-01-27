رسمياً .. زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد بينهم خماسي الزمالك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن نادي زد اف سي عن ضمه لتسعة لاعبين جدد ضمن موسم الانتقالات الشتوية. وتأتي تلك الصفقة بالتزامن مع رؤية وإستراتيجية زد في ضرورة ضم الكوادر المحترفة في كرة القدم لكي يصبحوا مثل أعلى لفريق الناشئين وبراعم النادي، حيث أن متوسط الأعمار لأختيار لاعبي الفريق الأول بنادي زد اف سي هو ثلاثة وعشرون عاماً.  وتشمل الصفقات الجديدة ضم أربعة لاعبين بعقود لأكثر من عام ونصف بالإضافة إلى خمسة لاعبين على سبيل الإعارة من نادي الزمالك لمدة ستة أشهر .

وعلى رأس تلك الصفقات الناجحة، صفقة ضم أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك الأسبق وأحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق لتدعيم هجوم الفريق لمدة موسم ونصف ،كما تعاقد زد مع المدافع إسلام صيام و أخيراً تم التعاقد مع محمود عبدالله،لاعب خط وسط نادي فاركو الأسبق. ويشكل الأربعة لاعبين الجدد مصدر خبرات واسعة على أراضي الملاعب وخاصةً بعد مشاركتهم لعدة مواسم بدوريات مختلفة.  

أما على الصعيد الآخر ، فقد نجح "زد" في ضم خمسة لاعبين من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لفترة تمتد حتى ستة أشهر وهم؛ يوسف علي، حسن علي، إسلام عصام،علي محمد وعلاء يحي.

في إطار ذلك صرح هيثم عبدالعظيم عضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، "رؤيتنا الاستراتيجية في زد واضحة منذ البداية ونحن دائماً نبحث عن جلب الكوادر الملهمة لضمها لصفوف نادي زد. وما يحدث الآن هي خطوة ضمن خطة إستراتيجية كبيرة هدفها الأساسي هو أن يصبح فريق زد أف سي منافساً قوياُ ليس فقط على المستوى المحلي بل والمستوى الدولي أيضاً. "

وإضاف عبدالعظيم في تصريحاته أن معدل الأعمار في نادي زد هو 23 سنة، والفريق يحتاج عناصر خبرة لتوجيه اللاعبين والناشئين الجدد وأنا في رأي الشخصي أرى أن الأربعة لاعبين دويدار وإسلام صيام ومحود عبدالله وأحمد جعفر ، أربعة من أكثر لاعبي جيلهم المتفوقين بالإضافة إلى خماسي نادي الزمالك وأنا واثق بشدة أن وجودهم وخبراتهم الكبيرة في الأندية المصرية ستضيف لنادي زد ونحن متحمسون بشدة للبدأ فعلياً معهم واتمنى لهم خالص التوفيق.

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