الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

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تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.



وأكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن المساجد أحب البقاع إلى الله (تعالى)، وأن القيام على نظافتها وتعقيمها وطهارتها عقب كل صلاة سلوك المؤمنين، ومنهج الصالحين، وتطبيق عملي لتعاليم الإسلام، وأننا لن ندخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتعقيم المساجد وتهيئتها لعمارها حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن بلادنا، ويعجل بالشفاء لجميع المرضى، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.



وتواصل مديرية أوقاف البحر الأحمر اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وأكد مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية ضرورة دينية واجتماعية للحد من انتشار الوباء، مشيرًا إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على عمار بيوت الله (عز وجل)، حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن العباد والبلاد.



وأكد مدير مديرية أوقاف الأقصر أن عدم الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية في مواجهة البلاء إيذاء للفرد والمجتمع، وأننا لن ندّخر جهدًا في توعية الناس بأهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي حددها أهل الاختصاص، وخدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عنا الوباء والبلاء، ويعجل بالشفاء من كل داء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.