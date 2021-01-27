الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن المساجد أحب البقاع إلى الله (تعالى)، وأن القيام على نظافتها وتعقيمها وطهارتها عقب كل صلاة سلوك المؤمنين، ومنهج الصالحين، وتطبيق عملي لتعاليم الإسلام، وأننا لن ندخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتعقيم المساجد وتهيئتها لعمارها حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن بلادنا، ويعجل بالشفاء لجميع المرضى، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.

وتواصل مديرية أوقاف البحر الأحمر اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية ضرورة دينية واجتماعية للحد من انتشار الوباء، مشيرًا إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على عمار بيوت الله (عز وجل)، حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن العباد والبلاد.

وأكد مدير مديرية أوقاف الأقصر أن عدم الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية في مواجهة البلاء إيذاء للفرد والمجتمع، وأننا لن ندّخر جهدًا في توعية الناس بأهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي حددها أهل الاختصاص، وخدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عنا الوباء والبلاء، ويعجل بالشفاء من كل داء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 6 ساعات

زيزو يتمسك بتعديل عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

رسمياً .. زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد بينهم خماسي الزمالك

منذ 33 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

سموحة يتحرك لحسم صفقة جديدة من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ أقل من ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 17 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان ياسر فرج

منذ ساعتين و 35 دقيقة

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن وجهة كريم بنزيما المقبلة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات