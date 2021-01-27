بالقانون.. هذه العقوبات تنتظر طبيب الأسنان المتحرش بالرجال

Advertisements

عدد من العقوبات تنتظر طبيب أسنان الجيزة المتحرش بالرجال، الذي تم القبض عليه مؤخرا بعد تقديم عدد من البلاغات ضده تم اتهامه فيها بالتحرش بعدد من الفنانين.



كان الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد دكتور شهير بتهمة التحرّش بالرجال، واتهم الثلاثي طبيب الأسنان بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم مارس الشذوذ مع أحد زبائنه لمدة 3 سنوات داخل عيادة الأسنان الخاصة به في الدقي، ونجح في تثبيت كاميرات داخل عيادته وصور تلك الممارسات بالفيديو، وكان يستخدم تلك المقاطع في تهديد الشاب الذي كان يمارس معه الشذوذ حتى يستمر في ممارسة تلك الأفعال المشينة معه، كما أنه تحرش بـ4 أفراد، من بينهم ممثل ومغني، وشابان آخران، داخل عيادته في الدقي، وأن أحد المجني عليهم تجاوب معه ومارس معه الشذوذ على مدار عدة سنوات،



عقوبات تنتظر الطبيب المتحرش

وحسب القانون فيعاقب الطبيب المتحرش بالحبس والغرامة طبقا للمادة 306( أ،ب) من قانون العقوبات، كما أن المادة 296 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والغرامة لكل من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.



وحسب خبراء القانون فالعقوبة المتوقعة تكون إذ ثبت صحة الواقعة تكون السجن المشدد من 7 إلى 15 عامًا، إذ كان الضحايا أقل من 18 عامًا، وإذ زاد عمر الضحايا عن الـ18 عامًا، يكون السجن من 3 إلى 15 عامًا.



الشطب من نقابة أطباء الأسنان

وهناك عقوبة آخرى تطارد الطبيب المتحرش، حيث قالت نقابة أطباء الأسنان إن القرار الذي ستتخذه حال إثبات التحقيقات صحة الواقعة هو شطب الطبيب من النقابة، وستتابع نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة فى الوقت الحالى مع الطبيب، وفى حال ثبوت الاتهام الموجه فأن ذلك يعرضه للشطب النهائى من جداول القيد بالنقابة.



وبذلك فالطبيب المتحرش بالرجال يحاصر خلال الفترة الحالية بعدد من العقوبات حال إثبات التحقيقات صحة الواقعة الذي تم تقديم بلاغات عدة بشأنها خلال الفترة الأخيرة.