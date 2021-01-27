إجازة ليحيى الفخراني وجميع طاقم عمل مسلسل "نجيب زاهي ذركش" بسبب كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قرر صناع مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، إعطاء إجازة لكل طاقم العمل بسبب إصابة الفنانة الشابة رنا رئيس بفيروس كورونا.

وقامت شركة الإنتاج سينرجي بتعقيم لوكيشن التصوير، كما أجرى جميع طاقم العمل تحليل البي سي آر.

مسلسل "نجيب زاهي ذركش" يشارك في بطولته بجانب يحيى الفخراني، كل من أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد إبراهيم يسري، رنا رئيس، وتحل الفنانة هالة فاخر ضيفة شرف العمل، ومن تأليف لعبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

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