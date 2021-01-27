علي الجفري: لابد أن يشعر شبابنا بأن دينه متين لن يهزم بسؤال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
نشر الشيخ علي الجفري، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كلمات يعلم بها الشباب قوة الدين الإسلامي، قائلا:" لابد أن يشعر شبابنا بعظمة دينهم، وبأنه متين لن يهتز بسؤال.

وتابع دعه يسأل، دعه يشك، لكن كن إلى جانبه،لنُحيي روح التفكّر والمحبة والأخلاق، في الاختلاف والاتفاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الحبيب على الجفري الجفري

أخبار تهمك

سموحة يتحرك لحسم صفقة جديدة من الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان ياسر فرج

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ ساعة الا ربع

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ نصف ساعة

رسمياً .. زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد بينهم خماسي الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 6 ساعات

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

زيزو يتمسك بتعديل عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 17 ساعة

أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن وجهة كريم بنزيما المقبلة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مطربة شهيرة تعتنق الدين الإسلامي وتطلق على نفسها اسم "شهداء"

أول تصريح من الفنانة التي أعلنت إسلامها وارتدت الحجاب

الحبيب علي الجفري يحاضر ندوة "خير الناس أنفعهم للناس" بجامعة السويس (صور)

أول تعليق من نجيب ساويرس على حادث نيوزيلندا الإرهابي

وئام وهاب يشيد بدور الإمارات لتنمية وتطوير الشباب العربي

الجفري: أصعب عقبات اختلاف الرأي في هذه المرحلة غياب الموضوعية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات