علي الجفري: لابد أن يشعر شبابنا بأن دينه متين لن يهزم بسؤال
الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:35 م
هالة الشحات
نشر الشيخ علي الجفري، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كلمات يعلم بها الشباب قوة الدين الإسلامي، قائلا:" لابد أن يشعر شبابنا بعظمة دينهم، وبأنه متين لن يهتز بسؤال.
وتابع دعه يسأل، دعه يشك، لكن كن إلى جانبه،لنُحيي روح التفكّر والمحبة والأخلاق، في الاختلاف والاتفاق.
وتابع دعه يسأل، دعه يشك، لكن كن إلى جانبه،لنُحيي روح التفكّر والمحبة والأخلاق، في الاختلاف والاتفاق.
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