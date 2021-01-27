وقف تصوير مسلسل تيم حسن وخروجه من السباق الرمضاني بسبب كورونا

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وقفت الشركة المنتجة للجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" تصوير المسلسل وذلك بسبب ضخامته وتفشى فيروس كورونا المستجد.



وكان من المقرر أن يشارك في بطولة العمل الفنان تيم حسن، وبذلك سيخرج من السباق الرمضاني للعالم التاني على التوالي حيث تم عرض الجزء الرابع للعمل خارج السباق الرمضاني.



وعلى الجانب الآخر انتهى تيم حسن من تصوير مشاهده في مسلسله "أنا" من كتابة د. عبير شرارة، إخراج سامر برقاوي، إنتاج الصباح، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن، رزان جمّال، رولا بقسماتي، جوزف بو نصار، ديامان بو عبود وإيلي متري.