البورصة الأمريكية تتراجع خلال التعاملات مع إعلان نتائج الشركات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 350 نقطة، مع إعلان نتائج أعمال للشركات.

وتراجع سهم "بوينج" بأكثر من 3 بالمائة بعد أن كشفت الشركة عن تسجيل خسائر قياسية خلال العام الماضي، مع تداعيات كورونا.

في حين حققت شركة "مايكروسوفت" أرباح وإيرادات قياسية خلال الربع الماضي.

ويترقب المستثمرون العديد من نتائج الأعمال للشركات التكنولوجيا، وكذلك قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.1 بالمائة إلى 30584.6 نقطة، فاقداً 352 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 3796 نقطة، وتراجع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 1.6 بالمائة إلى 13403.6 نقطة.

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