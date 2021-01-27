نصر محروس يستعيد ذكرياته مع حسن الأسمر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعاد المخرج نصر محروس، ذكرياته مع حسن الأسمر وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "محروس" قائلا: " الله يرحمك يا صاحبي متشكرين من أقرب الأغاني لقلبى".

يذكر أن آخر أعمال نصر محروس أغنية "يا سمرا" لمصطفى شوقي وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهو من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس.

كلمات الأغنية:
يا سمرا ليه بتصدى وتجافى؟.. وفى عز ضعفى عليا تتعافى؟

مديت إيديا وقلبى وعيونى.. بس انتى ترضى يا سمرا تتلافى

أنا مهما أصوم مابتبعتيش عيدك.. شايفانى فى الموج مامدتيش إيدك

بخلانة ليه عليا عناقيدك؟..وأنا اللي زارعك كفي وكتافي

فارد شراعي وغازله من شالِك..نسيتي ليه في الشدة مين شالِك؟
نصر محروس يستعيد ذكرياته مع حسن الأسمر
نصر محروس يستعيد ذكرياته مع حسن الأسمر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن وجهة كريم بنزيما المقبلة

منذ أقل من ساعة

رسمياً .. زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد بينهم خماسي الزمالك

منذ 37 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

زيزو يتمسك بتعديل عقده مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ نصف ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعة

سموحة يتحرك لحسم صفقة جديدة من الزمالك

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ ساعة و نصف

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان ياسر فرج

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"ملطشة القلوب" لمصطفى شوقي تتخطى الـ١٢ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

"ضارب عليوي" لمصطفى شوقي تقترب من 500 ألف مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

تعرف على تفاصيل أغنية "يا سمرا" لـ مصطفى شوقي

بعد الخلاف.. الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان

بعد طرحها بيومين فقط..٢ مليون مشاهدة لأغنية "يا سمرا" ل مصطفى شوقي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات