قنا: منح الراغبين في إحلال سياراتهم الكبوت تمويل السيارة بالوقود بقيمة 1000 جنيه لمدة شهر

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي، وافق على منح الراغبين في احلال سياراتهم الكبوت الى ميكروباص تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية 1000 جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد.



جدير بالذكر أن البنك الزراعى قام في وقت سابق بتخفيض مقدم السيارات من 25% إلى 15% بالإضافة إلى قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم الكرتة لمدة عام وهو ما يؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحديث وتطوير كافة وسائل النقل الجماعى لتوفير خدمة نقل مميزة وامنه للمواطن القنائى وكذلك تقديم كافة التسهيلات لتخفيف العبء عن كاهل اصحاب السيارات.

