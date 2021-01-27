تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا.. اعرف المستجدات × ٣ معلومات

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مازالت وزارة الصحة والسكان تعمل على تلقيح الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك في إطار خطة الدولة لمحاربة هذا الوباء.



تلقيح أطباء 15 مستشفى عزل:

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بـ 15 مستشفى عزل، وصدر، وحميات بعدد من محافظات الجمهورية منذ انطلاق حملة التطعيمات يوم الأحد الماضي من مستشفي أبوخليفة بالإسماعيلية.



وفي التفاصيل، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بـ 15 مستشفى عزل، وصدر، وحميات بعدد من محافظات الجمهورية خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



مسئولون حصلوا على اللقاح:

وحصل وكلاء وزارة الصحة والسكان بمحافظات القليوبية، بورسعيد، الفيوم على لقاح فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن مشاركة عدد من وكلاء الوزارة في التجارب الإكلينكية للقاح في مرحلتها الثالثة.



الممنوعون من تلقي اللقاح:

وهناك ممنوعين من تلقي اللقاح أبرزهم بعض أصحاب الأمراض المزمنة من قلب وضغط بالإضافة لمن تعرض للإصابة بفيروس كورونا في الموجة الأخيرة أو الأونة الأخيرة خلال ثلاثة أشهر الأخيرة وكذلك من لديه أعراض مشابهة لأعراض كورونا لا يمكن حصوله على اللقاح وينتظر حتى اختفائها وفحصه.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.