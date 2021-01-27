فليك يضع بايرن ميونخ في أزمة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

لم يعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني في مأمن فيما يخص بقاء مدربه الألماني هانز فليك حتى نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية صيف العام بعد القادم 2023.

وقالت صحيفة " سبورت بيلد " أن فليك من الممكن أن يرحل عن البايرن من أجل خلافة يواكيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني وذلك في الصيف القادم.

ومن بين الأسباب التي قد تدفع فليك لمغادرة قلعة أليانز أرينا الرحيل المُنتظر لكارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي بنهاية العالم الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هانز فليك بايرن ميونخ الدوري الالماني

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ يوم

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل جلسة موسيماني مع "بيكهام" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

زيزو يتمسك بتعديل عقده مع الزمالك

منذ ثلث ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسود البلاد يصاحبها سقوط أمطار (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الاتحاد المصري يطلب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يتحدث عن مستقبل ريبيري

ليفاندوفيسكي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا .. ومؤقت البايرن في طريقه للتثبيت

أهداف مباراة - بايرن ميونخ 1 × 2 باير ليفركوزن | الدوري الألماني

البايرن يتمسك ببقاء "فليك" رغم الخسارة الأولى

بايرن ميونخ يفكر في إقحام أسطوة الفريق في الجهاز الفني

رومينيجه: فليك حقق مع بايرن ميونخ ما لم أكن أتوقعه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

12:04 م

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

عاجل.. الاتحاد المصري يطلب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات