مباحث المصنفات تداهم وكراً لتوزيع شبكات الإنترنت بالبساتين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
وردت معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية مفادها قيام "و ا م م"، 39 سنة، صاحب محل لتوزيع الانترنت الكائن زهراء المعادي، دائرة قسم شرطة البساتين ومقيم بذات العنوان بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الانترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه  مقابل اشتراك نقدي شهري بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م   والقانون رقم 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه ، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر " لاب توب " يحوي مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم في الإدارة والتحكم في منظومة توزيع الانترنت، 12 جهاز راوتر نت،6 جهاز راوتر واى فاى تستخدم في استقبال الانترنت، جهاز سويتش عمومي لتوزيع الانترنت، 10 جهاز سويتش لتوزيع الانترنت، كارت ذاكرة " فلاشة " محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 2 اريال هوائي لاستقبال إشارة الواى فاى، 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين، كمية من الأسلاك التي تستخدم في التوصيلات.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، واقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الانترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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