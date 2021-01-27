وزيرة البيئة من البرلمان: نقوم بدمج القطاع غير الرسمى وتسجيل العمالة غير المنتظمة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، وذلك للاستماع إلى بيان الوزارة حول إداء وزارتها خلال الأعوام الماضية، إن الوزارة تقوم بدمج القطاع غير الرسمى وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين فى مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه حتى الآن تم تسجيل 2000 فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كلًا من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين فى بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.

وأوضحت انه تم الإنتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن الوفاء والأمل للمخلفات بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب السلام بمحافظة القاهرة والتي يتم تنفيذها من وزارة الإسكان، أما في مجال معالجة وتدوير المخلفات الخطرة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى قيام الوزارة قامت بتوريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمحافظة الغربية، كما تم التخلص الآمن من حوالى 7 الآف طن من المخلفات الإلكترونية بطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، كما تم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار الموافقات البيئة لـ5 مصانع أخرى، وجارى استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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