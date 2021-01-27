تليفونات بنى سويف يضم مدافع ملوى في القسم الثاني



وقام اللاعب بالتوقيع علي عقود الانضمام رسميا لصفوف تليفونات بني سويف لمدة موسم ونصف في حضور أحمد سعد المشرف العام على الكرة بالفريق السويفي.



وجاء التعاقد مع حازم بناء علي رغبة نادي تليفونات بني سويف لتدعيم دفاعاته خلال فترة القيد الحاليو.



وسبق لحازم مصطفي اللعب من قبل لنادي بترول أسيوط والمنيا والقيصومة السعودي وناصر الفكرية ونادي ملوي قبل تجربته الجديدة مع تليفونات بني سويف.

نجح فريق تليفونات بني سويف فى إتمام التعاقد مع حازم مصطفي مدافع ملوي تمهيدا للمشاركة بصفوف الفريق الأول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .