"كوفاكس" تستعد لتوريد 355 مليون جرعة لقاح لشرق المتوسط خلال 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات كورونا يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر.

وقال إيفان هوتين المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس للمنطقة ستصل في فبراير.

وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية لقاح كورونا كورونا توريد لقاح كورونا برنامج كوفاكس الشرق الاوسط

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

رسمياً .. طنطا يتعاقد مع 4 لاعبين بدوري القسم الثاني

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جلسة موسيماني مع "بيكهام" في مران الأهلي

منذ ساعة و نصف

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ثنائي ليفربول يقتربان من العودة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ يوم

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الاتحاد المصري يطلب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

191 لقاحا وطريقة التوزيع.. الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن كورونا

الصين تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا (فيديو)

رئيس لجنة مكافحة كورونا عن الاجراءات الاحترازية: معدومة لدى المصريين

رئيس لجنة مكافحة كورونا: نبحث ضمان أكبر كمية من اللقاحات للمصريين

زوج طبيبة طنطا المتوفية بكورونا: كانت تلتزم بإجراءات الوقاية

شقيق رئيس مدينة دمنهور المتوفى بكورونا: لديه 4 أطفال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

12:04 م

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

عاجل.. الاتحاد المصري يطلب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات