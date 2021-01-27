"كوفاكس" تستعد لتوريد 355 مليون جرعة لقاح لشرق المتوسط خلال 2021

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن برنامج كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات كورونا يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر.





وقال إيفان هوتين المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس للمنطقة ستصل في فبراير.





وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.