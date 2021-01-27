وكالة سلامة الطيران الأوربية تسمح بعودة بوينج 737 ماكس للخدمة

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، إن من الآمن أن تعود طائرات بوينج 737 ماكس للخدمة في أوروبا، لترفع بذلك حظرا على تحليق هذا الطراز استمر 22 شهرا بعد حادثي تحطم أوديا بحياة 346 شخصا.





وقال باتريك كاي المدير التنفيذي للوكالة “لدينا ثقة كاملة في أمان الطائرة، وهو شرط مسبق لنمنح موافقتنا، لكننا سنواصل مراقبة عمليات بوينج 737 ماكس عن كثب مع استئناف الطائرة للخدمة”.





وأضاف “بالتوازي مع ذلك، وبسبب إصرارنا، تلتزم بوينج أيضا بالعمل على تحسين الطائرة أكثر من هذا في الأجل المتوسط، من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الأمان”.