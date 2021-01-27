عاطل يذبح أمه بسكين المطبخ ويقفز من شقته ببني سويف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أقدم "شاب" يبلغ من العمر 44 سنة، على التخلص من والدته بقتلها "ذبحًا" وقام بالقفز من بلكونة شقته بالدور الثاني، بأحد عقارات منطقة "السنباطي" بحي الاباصيرى بمدينة بنى سويف، ليصاب بكسور شديدة نُقل على أثرها للمستشفى بعد القاء القبض عليه.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارا من العميد اسامة جمعة مدير البحث الجنائى، يفيد بقيام "احمد أ.ع" 44 سنة، عاطل، مقيم السنباطى بمنطقة الاباصيرى بمدينة بنى سويف، بذبح والدته "نادية م.ح" 73 سنة، بالمعاش بسكين من المطبخ، وقام بعدها بالقفز من بلكون المنزل بالطابق الثانى ليصاب بكسور فى الحوض ويتم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة والاهالي.

وتبين من التحريات الأولية ان المتهم مريض نفسيًا ويعالج فى مستشفى نفسى بالقاهرة وتم حجزه 3 مرات فى المستشفى وتم التحفظ على المتهم وأمر النيابة العامة بتشريح الجثة والتحفظ على المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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