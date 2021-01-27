موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

  ودع ميلان بطولة كأس إيطاليا بالأمس، بعد خسارته ضد غريمه وجاره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، في لقاء دور الـ 8 من البطولة.


تقدم ميلان أولاً عبر زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 31، قبل أن يعادل روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 71 ثم يسجل البديل كريستيان إريكسن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.



بهذه النتيجة، وصل الإنتر لقبل النهائي، حيث سيواجه الفائز من لقاء سبال ويوفنتوس، بينما ودع ميلان المسابقة.

وسوف يواجه ميلان في اللقاء القادم في الكالتشيو، نظيره بولونيا، في الجولة 20 من البطولة.


وتقام المباراة مساء السبت القادم 30 يناير، في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية بتوقيت جرينتش.

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الكلمات المفتاحية

ميلان الدوري الإيطالي إبراهيموفيتش

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