موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي





ودع ميلان بطولة كأس إيطاليا بالأمس، بعد خسارته ضد غريمه وجاره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، في لقاء دور الـ 8 من البطولة.









تقدم ميلان أولاً عبر زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 31، قبل أن يعادل روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 71 ثم يسجل البديل كريستيان إريكسن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.













بهذه النتيجة، وصل الإنتر لقبل النهائي، حيث سيواجه الفائز من لقاء سبال ويوفنتوس، بينما ودع ميلان المسابقة.





وسوف يواجه ميلان في اللقاء القادم في الكالتشيو، نظيره بولونيا، في الجولة 20 من البطولة.









وتقام المباراة مساء السبت القادم 30 يناير، في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية بتوقيت جرينتش.