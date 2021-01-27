محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي داخل مستشفى كفر شكر المركزي، بعد غلق استمر 7 سنوات للتطوير منذ عام 2014.



ونجح محافظ القليوبية في إنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى.



وأكد محافظ القليوبية على بداية التشغيل واستقبال المرضى، غدا الخميس، لاستقبال مرضى ومصابي كورونا، وتخصيص غرف عزل لهم، مشيرًا عن المستشفى ستكون مركزًا كبيرا لتلقي لقاح كورونا لخدمة مرضى مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.



ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.



كان محافظ القليوبية قد شهد أمس الثلاثاء ضخ الأوكسجين، مشيرًا أن تنك أكسجين المستشفى سعة 10000 لتر لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من غدا الخميس.



وفى لمسة إنسانية وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الشكر والتقدير على روح المرحوم الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة السابق الذى وافته المنية الشهر الحالى متأثرا بفيروس كورونا موجها الشكر والتقدير أيضا للدكتور هالة زايد على دعمهما طوال الفترة الماضية فى تجهيز وفرش وتوفير الآلات الصحية والطبية اللازمة والتعاون فى إنهاء كافة مشكلات تشغيل المستشفى لتخرج للنور لعلاج المرضى.