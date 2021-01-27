عائلة أحمد زاهر تغزوا الوسط الفني

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انتشر الفنان احمد زاهر وبناته في الوسط الفني مؤخرا، حيث نجح كل منهم في اثبات نفسه أمام الجمهور وبالأخص ليلي وملك أحمد زاهر بعد نجاحهم في اخر اعمالهم واستطاعوا أن يثبتوا موهبتهم أمام الجمهور.



حيث نجحت الفنانة الشابة ملك احمد زاهر، اختيارها شخصية "منة" التي تقدمها ضمن احداث مسلسل "لؤلؤ" وتعد عودة قوية لها لـ الفن بعد غياب طويل من تقديمها مسلسل "القاصرات".



وتجني ملك زاهر، النجاح في الفترة الحالية بعد انضمامها لـ مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021 بجانب الفنان احمد السقا والنجم امير كرارة، ومن اخراج محمد سامي.



وانضمت ملك احمد زاهر، لـ أولى بطولاته المطلقة في السينما فيلم "الفارس" بجانب والداه الفنان أحمد زاهر، حيث تجسد دور شقيقته ضمن الأحداث، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة بعد اختيار الابطال المشاركين في العمل، وحتى الآن انضم الفنان حسين فهمى إلى أسرة الفيلم وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف وذلك بعد النجاح الذي حققه الاخير مع زاهر بفيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.



وحقق أحمد زاهر نجاح كبير الفترة الحالية بعد نجاحه في أداء شخصية "فتحي البرنس" الذي تم عرضها في رمضان الماضي ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، ومن بعدها فيلم "زنزانة 7" ومن بعدها مسلسل "لؤلؤ" الذي يعرض حاليا ويتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، ثم فيلم "الفارس" المقرر أن يبدأ تصويرة خلال الأيام المقبلة.



أما ليلي أحمد زاهر، عادت لـ التمثيل من خلال مسلسل "الفتوة" لـ النجم ياسر جلال، الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا، ثم انضمت لـ بطولة مسلسل "في بيتنا روبرت" بجانب هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف، والذي تم عرض أول حلقة له أمس على شاشة "سي بي سي".



مسلسل "في بيتنا روبوت" تدور أحداثه حول شاب يُدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسًا على عقب.

