القومية للأنفاق: قرار بعودة سكان عقارين بشارع إسماعيل محمد بالزمالك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا إعلاميًا اليوم بخصوص إنتهاء عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 118 بتاريخ 18112020 لمعاينة الحالة الفنية للعقارين أرقام( 5-7، 3أ) بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.

حيث أكدت الهيئة فى بيانها أن اللجنة التى تم تشكيلها من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء قد قامت بمعاينة العقارين على الطبيعة بعد الإنتهاء من مرور ماكينة الحفر العميق من حفر الجزء النفقى بين محطتي صفاء حجازى والكيت كات ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وتبين لها ثبوت حالة العقارين وعدم تأثرهم بمرور الماكينة. 

وقد أوصت اللجنة بعودة سكان العقارين إلي منازلهم والتنسيق مع جهات الإختصاص بشأن تنفيذ قرار التنكيس الصادر من الحى للعقار رقم 5 - 7 عام 1995 والتأكيد على استمرار مراقبة ورصد حركة العمارتين فى الثلاث اتجاهات وذلك للإطمئنان على ثبات العمارتين.

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