كشف ملابسات سرقة سيدة وإصابة زوجها بمصر الجديدة

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات سرقة حقيبة سيدة وإصابة زوجها بمنطقة مصر الجديدة.



تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من كلًا من "ر ف م ع" 33 سنة، ربة منزل ومقيمة، الماظة، دائرة القسم ( مصابه بسحجات بالذراع الأيمن، وزوجها "م ه ع"، 38 سنة، مراقب جوي ومقيم بذات العنوان مصاب بخلع بالكتف الأيمن، بأنهما حال خروجهما من داخل محل سوبر ماركت كائن الماظة، دائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ماركة BYD نبيتى اللون " لم يتمكنا من التقاط أرقامها " قام بخطف حقيبة يد الأولي وبداخلها هاتف محمول ماركة سامسونج نوت 20 برونزي اللون ومتعلقات شخصية، مما أدى لاصطدامها بالسيارة وإحداث إصابتها المنوه عنها وأثناء قيام الثاني بملاحقتهم مستقلا السيارة ملكه فى محاولة منه لضبط مستقليها حتى تمكن من استيقافهم بشارع حسن المأمون ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، إلا انه فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته المشار إليها، ولاذا بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وخط سير قدوم وهروب مرتكبها أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ا ا ع ا"، 36 سنة سائق ومقيم، دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 1789 لسنة 2010م النزهة "سرقة " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 52051 لسنة 2019م مدينة نصر اول " تزوير " والمقضي فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 1412020م، "م ع ع ا" 35 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول.



وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما السيارة ماركة BYD نبيتى اللون " قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولي عليه بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.



وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي الهاتف واتهماهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.