الضرائب تعلن إستمرار العمل بـ 3 مراكز للممولين يومي الجمعة والسبت المقبلين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قالت مصلحة الضرائب، إنه نظرا لتطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة في الاول من يناير الجاري ، وبناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، فقد تقرر قيام هذه المراكز الثلاثة بالعمل يومى الجمعة و السبت الموافقين  29 و 30  يناير القادمين فى مواعيد العمل الرسمية، تيسيرا على ممولي هذه المراكز الثلاثة .

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مصلحة الضرائب مركز ممولين المهن الحرة مركز متوسطي التمويل مركز كبار الممولين

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