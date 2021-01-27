وزيرة البيئة من البرلمان: نسعي للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، وذلك للاستماع إلى بيان الوزارة حول إداء وزارتها خلال الأعوام الماضية، إننا نسعي للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوفاء بالقسم الذي تعاهدنا عليه جميعًا.

وتابع أنه تم استكمال شبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات والتي بلغت 22 محطة منها 18 محطة على إمتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلًا عن تنفيذ برامج الرصد الدوري لنوعية المياة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وكذا بالبحيرات المصرية وذلك بنسبة 100% من المستهدف.

وأضافت الوزيرة أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن في كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة لعدد ثلاث منشآت صناعية (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، وذلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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