التعليم العالي تعلن موعد اجراء امتحانات نصف العام (فيديو)

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، ان استراتيجية الوزارة هي التعلم في بيئة صحية آمنة والاصل الحرص على استكمال العام الدراسي، وخلاف ذلك هو الاستثناء، ولن يتم اللجوء للاستثناء إلا حال العجز عن استكمال التعليم والتعلم والامتحان في بيئة صحية آمنة.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الأعلى للجامعات منعقد بشكل مستمر لمتابعة الوضع الصحي بالجامعات بشكل يومي ولحظي، وتوزيع جداول امتحانات نصف العام سيتم في الأسبوع الأول من فبراير، وسوف تجرى الامتحانات في 20 فبراير المقبل عقب انتهاء إجازة نصف العام.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن التعليم هذا العام هجين جزء بالحضور وجزء عبر المنصات، ومن المنطقي أن يكون التقييم على نفس الآلية والأداء، وإجراء الامتحان إلكترونيًا أو ورقيًا لن يفرق مع الطالب في المذاكرة، وما يمكن أن يتم من خلال المنصات سيتم من خلالها، وما يستلزم الحضور سيتم من خلال الحضور بشروط البيئة الصحية الآمنة.