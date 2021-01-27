محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء
الذى يوافق الذكرى السنوية ليوم البيئة الوطن ٢٧يناير،
السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية منال الغندور بأعطاء إشارة البدء والمشاركة بيوم البيئة الوطنى والتي يتم الاحتفال بها سنويًا.

ويعد يوم السابع والعشرون من شهر يناير من كل عام تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، والذي أصدرت لائحته التنفيذية في فبراير ١٩٩٥.

وفى هذا الصدد أطلقت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة تخليدا" للذكرى السنوية ليوم البيئة الوطنى حملة مكبرة لرفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بمنطقة شارع عبد السلام عارف، من خلال إطلاق أعمال التشجير والدهانات بالشارع، حيث تم زراعة الجزيرة الوسطى بأجود أنواع النباتات كما تم غسيل ودهان البردورات، وكنس ورفع الأتربة بطول الشارع

أشرف على الحملة الأستاذة منى المتبولى نائب رئيس حى غرب المنصورة، ومدير حدائق حى غرب المهندس فؤاد النحاس، ومدير الورشة الصناعية بحى غرب الأستاذ أكرم السقا

فيما صرح رئيس حى غرب المنصورة بأن هذا القانون نقلة حضارية كبيرة تبوأت بها مصر مكانة كبيرة بين الدول المتحضرة، والتي تولي عناية خاصة لحماية البيئة ومكافحة التلوث، وهو أول تشريع مصري يصدر تحت عنوان حماية البيئة، ويضع تنظيمًا قانونيًا كاملًا بشأن حماية البيئة، ومنذ ذلك الحين ومصر تتخذ خطوات جادة وفعالة للإدارة البيئية السليمة.

وعلي صعيد اخر، نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦-١-٢٠٢١ بالوردية الوسطى حملة نظافة مكبرة بمنطقة مساكن العبور

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة النظافة والإرتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى. 

قاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى، والأستاذ محمد الغضبان مدير النظافة، حيث تم الدفع بمعدات الحى وتم رفع تجمعات القمامة من محيط المكان.

ذلك فى أطار الخطة الموضوعة من قبل رئاسة حى غرب المنصورة لرفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، حرصا على توفير بيئه نظيفيه صحية وآمنه للمواطنين وتفعيلا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)
محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)
محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)
محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)
محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)
محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)
محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)
محافظة الدقهلية تحتفل بالذكرى السنوية ليوم البيئة الوطني (صور)

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