رئيس الوزراء البريطاني: مازلنا في مرحلة الخطر بسبب كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:58 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده مازلت في مرحلة الخطر، بسبب فيروس كورونا ولا يمكن تحديد موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

 

وقد أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 3.66 ملايين.

 

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 98129.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

 ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

 

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