ضحاياه فنانين.. القصة الكاملة لطبيب الجيزة المتحرش بالرجال

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تصدرت قصة طبيب الجيزة المتحرش مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بعد القبض عليه لاعتداءه على عدد من الفنانين على رأسهم عباس أبو الحسن الذي تقدم ببلاغه ضده.



القبض على الطبيب المتحرش:

وفي الساعات الأخيرة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب المتحرش بالرجال، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في البلاغات المقدمة من عدد من المجني عليهم ومن بينهم الممثل عباس أبو الحسن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بضبط المتهم.



كان الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد دكتور شهير بتهمة التحرّش بالرجال، واتهم الثلاثي طبيب الأسنان بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.



تعليقات بعد القبض على المتحرش:

وبعد القبض عليه، علق الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن على قائلا: "بعد نضال دام أكثر من 6 أشهر كللت مجهوداتنا أنا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض على الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش الجنسي المتسلسل لأكثر من ثلاثة عقود".



وتابع في تدوينة على حسابه بموقع "فيس بوك": "لو كنت سمعت نصايح من حولي ومحاولتهم إثنائي عن عزمي، خوفًا علي من إدراج اسمي في حدث مشين، قد يؤثر سلبًا علي كشخصية عامة، أو أن أتعرض للمسائلة القانونية وربما السجن، ما كنت أقدمت او استمريت في سعي لإيقاف هذا المجرم. أقدمت علي ذلك يقينًا مني أن هذا التصدي لا خيار فيه.. إن إيقافه هو واجب حتمي وأن أكون صوتًا لمن لا صوت لهم..إن المئات ممن سيتعرضوا لوصمات نفسية مريرة من جراء استمراره في الإيقاع بالأطفال والشباب والعاملون والدكاترة المترددون أو العاملون بعياداته ذنبهم كان سيقع علي عاتقي وضميري وأخلاقي".



اتهامات وجهت لطبيب الأسنان:

ومن الاتهامات التي وجهت للطبيب من قبل المجني عليهم أنه تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.



حقائق عن الطبيب المتحرش:

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم مارس الشذوذ مع أحد زبائنه لمدة 3 سنوات داخل عيادة الأسنان الخاصة به في الدقي، ونجح في تثبيت كاميرات داخل عيادته وصور تلك الممارسات بالفيديو، وكان يستخدم تلك المقاطع في تهديد الشاب الذي كان يمارس معه الشذوذ حتى يستمر في ممارسة تلك الأفعال المشينة معه، كما أنه تحرش بـ4 أفراد، من بينهم ممثل ومغني، وشابان آخران، داخل عيادته في الدقي، وأن أحد المجني عليهم تجاوب معه ومارس معه الشذوذ على مدار عدة سنوات،



قرار المحكمة بشأن الواقعة:

وفي أول قرار من المحكمة بشأن الواقعة، قرر قاضى المعارضات – بمحكمة جنح الدقى، تجديد حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة، وذلك بعدما تسلمت النيابة فلاشة وأسطونة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه.



وتحفظت النيابة على الفيديوهات وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم، وكذا تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه.

