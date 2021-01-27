انخفاض في درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 28 يناير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 30 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:


غدًا الخميس: إنخفاض ملحوظ في درجات حرارة علي شمال البلاد

أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى ( الدقهلية-البحيرة-كفر الشيخ)على فترات متقطعة

أمطار خفيفة الي متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة مساءً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم-مطروح-الإسكندرية)  الي فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية (دمياط-العريش-رفح-بورسعيد) على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.


اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 2 - 3.5 متر 

يوم الجمعة المقبل: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2-3 متر 

يوم السبت المقبل:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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