خوفاً من السلالات الجديدة.. حجر صحي فندقي للمسافرين إلى بريطانيا من 22 دولة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
صرح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أن الحكومة البريطانية تعزز إجراءاتها الحدودية لحماية البلاد من طفرات فيروس كورونا الجديدة.

وقال جونسون إن هناك 22 دولة معرضة لخطر السلالات الجديدة المعروفة، بما في ذلك جنوب إفريقيا والبرتغال ودول أمريكا الجنوبية.

وذكر رئيس الوزراء أنه لتقليل المخاطر بشكل أكبر، سيتم توفير سكن لمدة 10 أيام لأي شخص لا يمكن رفض دخوله إلى المملكة المتحدة - مثل المواطنين البريطانيين - الذين يسافرون من هذا البلد لعزلهم "بدون استثناء".

وأكد أنه سيتم استقبالهم في المطار ونقلهم إلى أماكن محددة، مثل الفنادق.

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