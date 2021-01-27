تعرف على سبب تأجيل حفل عاصي الحلاني بدبي

قررت الشركة المنظمة لحفل النجم عاصي الحلاني، تأجيل الحفل والمقرر إقامته يوم 12 من فبراير المقبل بأحد الفنادق الضخمة بدبي وذلك حرصًا منهم على سلامة الجميع وسط الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يشاركه في الحفل كل من المطرب محمد خيري، ونادر الأتات.

في سياق آخر تألق الحلاني من خلال حفل رأس السنة (2021) في فندق هيلتون الحبتور بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأشعل السهرة بأغنيات مميزة، وكان النجاح سيد الموقف بهذا الحفل بشهادة جمهوره.