قوات الأمن العراقية تحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف كركوك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:49 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات

اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، إرهابيين اثنين بعد الكشف عن تحركات لاستهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة.

 

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اعتقلت 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

 

 ونقل موقع  "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين  في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.

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