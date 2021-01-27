الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسود البلاد يصاحبها سقوط أمطار (فيديو)

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قال الدكتور محمود شاهين، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك بعض التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أيام، لافتًا إلى أننا شهدنا اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، مع نشاط الرياح الذي يعطي احساس بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى مساءً.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أننا سنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية (السلوم-الإسكندرية- مطروح- الضبعة- رشيد –بلطيم".



وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري معرضة لتساقط أمطار خلال يومي الخميس والجمعة، مناشدًا المواطنين القيادة بهدوء على الطرق أثناء تساقط الأمطار، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لوجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فضلًا عن نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الجو أكثر، مشددًا على أنه اعتبارًا من الأحد المقبل سنشهد استقرار في الأحوال الجوية وارتفاعات أخرى في درجات الحرارة.

