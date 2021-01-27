ألمانيا تسجل 2.1 مليون إصابة بكورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:05 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، 13202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الإصابات إلى 2.161.279 مليون.

 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 53972 بعد رصد 982 وفاة جديدة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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