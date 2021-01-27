تعرف على موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره النصر يوم السبت المقبل 30 يناير ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.


وستلعب مباراة فريق الهلال ضد نظيره النصر يوم السبت المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي في تمام الساعة السابعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة.


كما ستقام مبارة فريق النصر ضد نظيره الهلال يوم السبت المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد.


وستذاع مباراة فريق الهلال ضد نظيره فريق النصر يوم السبت المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي على قناة "الرياضية السعودية".

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