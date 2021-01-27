لاتسيو يعلن التعاقد مع الأرجنتيني ماتيو موساكيو

وصل المدافع الأرجنتيني ماتيو موساتشيو، الذي لعب خلال المواسم الثلاثة ونصف الأخيرة في صفوف ميلان الإيطالي، إلى روما، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى لاتسيو.









وكشف نادي لاتسيو عبر حسابه على تويتر: "وصل ماتيو موساكيو العاصمة"، مرفقاً بالتغريدة صورة للاعب الأرجنتيني بينما يرتدي وشاح لاتسيو.





وسيخضع موساتشيو (30 عاماً) الأربعاء للفحوصات الطبية، وينتظر تجاوزها كي ينضم رسمياً إلى فريق العاصمة الذي يدربه سيموني إنزاغي.





وبدأ المدافع المخضرم مسيرته في صفوف ريفر بليت المحلي، قبل أن يتألق بقميص فياريال (2010-2017) ومنه في 2017 انتقل إلى ميلان الذي لعب معه 75 مباراة وسجل هدفين.