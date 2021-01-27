لاتسيو يعلن التعاقد مع الأرجنتيني ماتيو موساكيو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
وصل المدافع الأرجنتيني ماتيو موساتشيو، الذي لعب خلال المواسم الثلاثة ونصف الأخيرة في صفوف ميلان الإيطالي، إلى روما، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى لاتسيو.


وكشف نادي لاتسيو عبر حسابه على تويتر: "وصل ماتيو موساكيو العاصمة"، مرفقاً بالتغريدة صورة للاعب الأرجنتيني بينما يرتدي وشاح لاتسيو.

وسيخضع موساتشيو (30 عاماً) الأربعاء للفحوصات الطبية، وينتظر تجاوزها كي ينضم رسمياً إلى فريق العاصمة الذي يدربه سيموني إنزاغي.

وبدأ المدافع المخضرم مسيرته في صفوف ريفر بليت المحلي، قبل أن يتألق بقميص فياريال (2010-2017) ومنه في 2017 انتقل إلى ميلان الذي لعب معه 75 مباراة وسجل هدفين.

أخبار تهمك

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن أسباب فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك.. واستبعاد فوافي

منذ ساعة و 7 دقيقة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ يوم

رسمياً .. طنطا يتعاقد مع 4 لاعبين بدوري القسم الثاني

منذ ساعة و 12 دقيقة

تفاصيل جلسة موسيماني مع "بيكهام" في مران الأهلي

منذ ثلث ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات