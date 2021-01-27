شاهندة أنور تستضيف عازف الكمان فادي يسري في "جوه البيت" على النهار

تستضيف الإعلامية شاهندة أنور والإعلامية صفاء غنيم، في برنامج "جوه البيت" الذي يذاع على قناة النهار الساعة الثانية عشر ظهراً كل سبت، مدربة الطاقة الايجابية ريهام علام؛ للحديث حول تكوين الشخصيات والسلوك وكيفية تأثيرها على الزوج والزوجة والأبناء، وسيتم عمل روشتة للمرأة عن "كيف تعتني ببشرتها ؟".

ويحل الفنان فادي يسري عازف الكمان، ضيفاً في الفقرة الثانية من فقرات برنامج "جوة البيت"، ويقوم بعزف أفضل المقطوعات الموسيقية الشهيرة خلال الحلقة.

برنامج "جوه البيت" يذاع السبت في تمام الثانية عشر ظهراً من كل أسبوع، ويتضمن فقرة ثابتة للحديث عن موضوعات تهم الأسرة والسيدات ويتم فتح تواصل مباشر مع المشاهدين تليفونياً أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.