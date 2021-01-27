أرتيتا يشيد بلاعبي آرسنال ويكشف مايحتاجه الفريق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
أشاد مدرب آرسنال ميكل أرتيتا، بلاعبيه عقب الفوز 3-1 في ضيافة ساوثامبتون ليتقدم إلى النصف الأعلى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المسؤول الإسباني يؤكد أن النادي لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل.

وبعد بداية سيئة للموسم، تألق آرسنال بوضوح في الفترة الأخيرة وسجل عن طريق نيكولا بيبي وبوكايو ساكا وألكسندر لاكازيت ليخرج بالانتصار رغم التأخر بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة.

وأبلغ أرتيتا محطة بي.تي سبورت: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، استقبلنا هدفاً من ركلة ركنية لكن جاء الرد سريعاً، أجدنا عند الاستحواذ على الكرة وتجنبنا المشكلات وصنعنا بعض الفرص الخطيرة، كنا نضغط بشكل رائع ولعبنا بشكل جيد بعد الاستراحة، قدمنا عرضاً قوياً".

وعوض آرسنال بهذا الأداء ظهوره المتواضع على الملعب ذاته يوم السبت الماضي، حيث ودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثامبتون.

وقال أرتيتا: "من الصعب الفوز هنا، هذا منافس قوي ويعيش فترة تألق، تحلينا بذكاء كبير وتعاملنا ببراعة مع اللقاء".

وأضاف المدرب الإسباني قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة يوم السبت: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل، يجب أن نتحسن ونتحلى بالتواضع ونتدرب بقوة استعداداً للمباراة المقبلة".

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