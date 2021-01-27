وفاة فينجلوس مدرب منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وفاة جوزيف فينجلوس، مساعد المدير الفني لمنتخب تشيكوسلوفاكيا السابقة، الذي فاز ببطولة أوروبا في 1976، عن عمر يناهز 84 عاما.

وذكر الاتحاد السلوفاكي إن فينجلوس كان "أعظم شخصية في كرة القدم السلوفاكية".

وكان فينجلوس مدربا مساعدا عندما تغلب منتخب تشيكوسلوفاكيا حينذاك على منتخب ألمانيا الغربية السابقة ، حامل اللقب، بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا 1976 ليحقق منتخب تشيكوسلوفاكيا لقبهم الوحيد في كرة القدم العالمية.

وبعدها بأربعة أعوام قاد فينجلوس الفريق لاحتلال المركز الثالث في 1980 كمدير فني.

وعمل فينجلوس لفترة طويلة كمدير فني، حيث تولى تدريب المنتخب الأسترالي، والعماني وماليزيا وسلوفاكيا، بينما درب أندية أستون فيلا الإنجليزي وسلتيك الإسكتلندي وفناربخشة التركي.

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