كورونا تؤجل مباراة الإتحاد السكندرى والمحلة في الدوري

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
قرر إتحاد كرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تأجيل مباراة الإتحاد السكندرى وغزل المحلة التى كان من المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غداً على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة إلى موعد يحدد فيما بعد  . 

وجاء تأجيل المباراة بعد أن كشفت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كوفيد 19 عن وجود 13 لاعب مصاباً بالفيروس بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من الجهاز الفنى ليصل إجمالى المصابين إلى16 مصاب . 

وتعتبر هذه المباراة هى المؤجلة الثالثة لزعيم الثغر حيث سبق تأجيل مباراتى الفريق مع إنبى ومصر المقاصة لنفس السبب . 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثانى عشر فى جدول المسابقة برصيد 8 نقاط .

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