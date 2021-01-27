بوتين: هناك خلافات مستمرة مع واشنطن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:27 م
بوتين
بوتين
وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن هناك خلافات مستمرة مع واشنطن.

 

وأضاف بوتين، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نأمل ألا نشهد تدهورا للأوضاع مع واشنطن يقود للصراع".

 

وفي وقت سابق، أعلن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، عن انتقاده لتصرف الولايات المتحدة واشتراطها انضمام الصين إلى الحوار مع روسيا بشأن معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)، واصفا إياه بأنه تصرف استفزازي.

 

وقال لافروف، في مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي، إن "طرح انضمام الصين دائمًا إلى العملية كشرط مسبق يبدو استفزازًا علنيًا، نظرا إلى أن بكين أعربت مرارًا عن موقفها حيال هذا الأمر".

 

ومن جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، هو السبيل الوحيد للحد من الصواريخ النووية.

 

وقال "ريابكوف"، في مؤتمر مخصص لمنع انتشار الأسلحة النووية: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع فيما يتعلق بمعاهدة ستارت، والتي تنتهي في فبراير 2021، هذه هي آخر الصكوك الثنائية في مجال منع انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدولنا في ظل الظروف الحالية.

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