"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
علنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أن 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بـ15 مستشفى عزل، وصدر، وحميات بعدد من محافظات الجمهورية خلال يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، أول أمس الإثنين، إلى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها تدريجيًا على مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن عدد من المحافظات تشهد اليوم بدء عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن وكلاء الوزارة بمحافظات (القليوبية، بورسعيد، الفيوم) تقدموا الصفوف الأمامية للأطقم الطبية لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن مشاركة عدد من وكلاء الوزارة في التجارب الإكلينكية للقاح في مرحلتها الثالثة.

وأشار إلى أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم اطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة، مؤكدًا أن عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد تكون اختيارية وبالمجان.

ومن جانبهم، وجه الأطقم الطبية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديره لجهودهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد وحرصه على توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، كما ثمنوا قيام وزيرة الصحة والسكان بالمشاركة في التجارب الإكلينيكية للقاح في مرحلتها الثالثة مما كان بمثابة رسالة طمأنينة لهم.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شهدت الأحد الماضي، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.
"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين
"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين
"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين
"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين
"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين
"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين
"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين
"الصحة": 527 من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال يومين

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