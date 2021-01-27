22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك.. واستبعاد فوافي

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.









وضمت القائمة كلًا من: محمد كوكو ومحمود حمدي وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وعاصم سعيد وهشام محمد وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل “أمو” ومحمود الغزالي وعماد فتحي وأحمد صبيحة وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي ومروان حمدي، فيما يغيب اللاعب باولن فوافي لإصابته بشد في العضلة الخلفية.









ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.



