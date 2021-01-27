شاهد.. صورة جديدة لعبير صبري من كواليس مسلسل "موسى"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "موسى"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري في الصورة برفقة الفنان محمد رمضان، وعلقت عليها قائلة :"أحلى صباح الفل مع النجاح كله والطاقة الحلوة والثقة بالله".

مسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق.

والجدير بالذكر أن الفنانة عبير صبري تُشارك حاليًا في فيلم "ليلة العيد"، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، غادة عادل، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، مايان السيد.
شاهد.. صورة جديدة لعبير صبري من كواليس مسلسل "موسى"
شاهد.. صورة جديدة لعبير صبري من كواليس مسلسل "موسى"

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