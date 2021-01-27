بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 192، على إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف في مجال تدريب الأئمة والواعظات.



وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن البروتوكول يهدف إلى تدريب الأئمة والواعظات من خلال سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات اللغة العربية وآدابها وتشمل علم النحو والبلاغة والأدب، بالإضافة إلى مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس، علاوة على دورات متخصصة في مجال تنمية المهارات الإعلامية والاتصال.



كما وافق مجلس الجامعة، على تنظيم كلية الفنون التطبيقية معرضًا للموهوبين من طلاب وأساتذة الأزهر الشريف وذلك، في إطار التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجامعة ومنطقة بني سويف الأزهرية وسيتم الاستعانة بأساتذة الفنون التطبيقية لعمل مجموعة من الندوات وورش العمل في مجال الفنون دعما للنشاط الفني للموهوبين لأبناء الأزهر ببني سويف.



وكرم مجلس الجامعة، خلال الجلسة، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانوني للمعاش خلال شهر يناير الحالي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وأكد الدكتور منصور حسن، على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.



وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أن العاملين الذين تم تكريمهم هم ناجى محمد عبد النبي إدارة الجامعة، وعبد الصمد سليمان محمد كلية التكنولوجيا والتعليم، وماجدة توفيق هاشم المدن الجامعية، وحسانين حسن حسانين كلية الهندسة، ومحمد يونس محمود المدن الجامعية، وأحمد عبد الغنى عبد الجواد المدن الجامعية.



كما كرم رئيس الجامعة، الدكتور سامح أحمد جلال عميد كلية هندسة السابق على جهده المبذول خلال فترة عمادته ومشاركته الفعالة في الجامعة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور سامح أحمد عميد كلية الهندسة السابق وذلك لما قدمه خلال فترة عمادته للكلية وتطويرها مؤكدا على استمرار مسيرة العمل بتعاون كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن التكريم جاء من دور الجامعة تجاه أعضاء هيئة التدريس كحافز لهم وما يقدمونه من تحقيق للنهضة العلمية والأكاديمية.