بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 192، على إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف في مجال تدريب الأئمة والواعظات.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن البروتوكول يهدف إلى تدريب الأئمة والواعظات من خلال سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات اللغة العربية وآدابها وتشمل علم النحو والبلاغة والأدب، بالإضافة إلى مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس، علاوة على دورات متخصصة في مجال تنمية المهارات الإعلامية والاتصال.

كما وافق مجلس الجامعة، على تنظيم كلية الفنون التطبيقية معرضًا للموهوبين من طلاب وأساتذة الأزهر الشريف وذلك، في إطار التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجامعة ومنطقة بني سويف الأزهرية وسيتم الاستعانة بأساتذة الفنون التطبيقية لعمل مجموعة من الندوات وورش العمل في مجال الفنون دعما للنشاط الفني للموهوبين لأبناء الأزهر ببني سويف.

وكرم مجلس الجامعة، خلال الجلسة، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانوني للمعاش خلال شهر يناير الحالي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن، على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.

وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أن العاملين الذين تم تكريمهم هم ناجى محمد عبد النبي إدارة الجامعة، وعبد الصمد سليمان محمد كلية التكنولوجيا والتعليم، وماجدة توفيق هاشم المدن الجامعية، وحسانين حسن حسانين كلية الهندسة، ومحمد يونس محمود المدن الجامعية، وأحمد عبد الغنى عبد الجواد المدن الجامعية.

كما كرم رئيس الجامعة، الدكتور سامح أحمد جلال عميد كلية هندسة السابق على جهده المبذول خلال فترة عمادته ومشاركته الفعالة في الجامعة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور سامح أحمد عميد كلية الهندسة السابق وذلك لما قدمه خلال فترة عمادته للكلية وتطويرها مؤكدا على استمرار مسيرة العمل بتعاون كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن التكريم جاء من دور الجامعة تجاه أعضاء هيئة التدريس كحافز لهم وما يقدمونه من تحقيق للنهضة العلمية والأكاديمية.
بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة بني سويف الاوقاف

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 15 ساعة

رسمياً .. طنطا يتعاقد مع 4 لاعبين بدوري القسم الثاني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ يوم

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك.. واستبعاد فوافي

منذ ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن أسباب فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات