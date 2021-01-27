مقتل 53 شخصا احتراقا في حادث حافلة في الكاميرون

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:09 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بمقتل 53 شخصًا احتراقًا في حادث حافلة في الكاميرون.

 

وفي سياق آخر، لقي 60 شخصًا مصرعهم جراء تصادم حافلة ركاب مع شاحنة بغرب الكاميرون، حسبما أفاد موقع camer.be الإخباري المحلي.

 

وأشار الموقع إلى أن الحافلة التابعة لشركة Avenir du Noun كانت تقل 70 راكبا.

 

وقد أوردت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحادث وقع في قرية نيمالي، حيث انحرفت الحافلة لتجنب دهس حشد من الناس، ما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة.

 

وكشفت السلطات المحلية أن غالبية الركاب كانوا في طريق عودتهم من فعاليات عيد الميلاد إلى أقاربهم من أجل استقبال رأس السنة الجديدة معهم.

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