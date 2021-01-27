الأهلي يجري مسحة طبية قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء استعدادا لرحلة قطر المنتظرة بعد غدٍ الجمعة للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.









واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة بيراميدز أمس.









ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى قطر بعد غدٍ الجمعة حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.





حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.









شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز أمس ، بالإضافة إلى الحديث عن المرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.









ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة بعد غد الجمعة ،في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي يستهل مشواره بها بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.



