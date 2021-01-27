أكرم توفيق يشارك في مران الأهلي بعد سلبية المسحة الطبية

شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي صباح اليوم الأربعاء بعد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرًا.









وبدأ الأهلي استعداده صباح اليوم لمونديال العالم للأندية، حيث تطير بعثة الفريق إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في المونديال الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.









ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.





حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.



شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز أمس ، بالإضافة إلى الحديث عن المرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة بعد غد الجمعة ،في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي يستهل مشواره بها بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.





