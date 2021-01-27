حرس الحدود يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات بالقسم الثاني

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نجح مجلس إداراة نادي حرس الحدود برئاسة اللواء أركان حرب باسم رياض هلال في التعاقد مع المدافع مصطفى جمعة لاعب مالية كفر الزيات.



وذلك بعد أن أنهى مصطفى جمعة كافة الإجراءات مع إداراة نادي مالية كفر الزيات وقام بدفع الشرط الجزائي وحصل على الإستغناء الخاص به من فريقه السابق.



وإنضم جمعة إلى تدريبات حرس الحدود الذي يستعد لمواجهة فريق فاركو في مباراة الجولة العاشرة من مجموعة بحري بالقسم الثاني للدوري المصري وتم توقيع العقد اليوم خلال الجلسة التي عقدها مع مسؤلي التعاقدات بنادي حرس الحدود ووعقد على عقد يمتد لمدة موسمين ونصف.



ويذكر أن مصطفى جمعة كان لاعبًا في صفوف حرس الحدود منذ كان في فريق الناشئين وأنتهى تعاقده مع حرس الحدود في عام 2016.