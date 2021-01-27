حرس الحدود يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات بالقسم الثاني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
بسنت علام

نجح مجلس إداراة نادي حرس الحدود برئاسة اللواء أركان حرب باسم رياض هلال في التعاقد مع المدافع مصطفى جمعة لاعب مالية كفر الزيات.

وذلك بعد أن أنهى مصطفى جمعة كافة الإجراءات مع إداراة نادي مالية كفر الزيات وقام بدفع الشرط الجزائي وحصل على الإستغناء الخاص به من فريقه السابق.

وإنضم جمعة إلى تدريبات حرس الحدود الذي يستعد لمواجهة فريق فاركو في مباراة الجولة العاشرة من مجموعة بحري بالقسم الثاني للدوري المصري وتم توقيع العقد اليوم خلال الجلسة التي عقدها مع مسؤلي التعاقدات بنادي حرس الحدود ووعقد على عقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

ويذكر أن مصطفى جمعة كان لاعبًا في صفوف حرس الحدود منذ كان في فريق الناشئين وأنتهى تعاقده مع حرس الحدود في عام 2016.

أخبار تهمك

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن أسباب فشل محمد صلاح مع تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ يوم

22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك.. واستبعاد فوافي

منذ 42 دقيقة

رسمياً .. طنطا يتعاقد مع 4 لاعبين بدوري القسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات