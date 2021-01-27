موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.









ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.









فيما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد في المركز العشرين من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط من أصل 19 مباراة.